Salzburg: 80-Jährige wurde Opfer falscher Polizisten

Zum Opfer von falschen Polizisten ist am Freitag eine 80-Jährige aus dem Bezirk Zell am See im Pinzgau geworden. Unter dem Vorwand, der Sohn der Seniorin hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, ergaunerten die noch Unbekannten einen "niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag", wie die echte Polizei in einer Presseaussendung bekannt gab.

Ein etwa 30-jähriger Mann holte das Geld an ihrer Haustüre ab. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Betrüger lief.