81-Jährige von Sattelzug überrollt und getötet

Eine 81-Jährige ist gegen Freitagmittag in Haid (Bezirk Linz-Land) von einem Lastwagen beim Überqueren der Wiener Straße frontal erfasst und vom gesamten Sattelzug überrollt worden. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Berufsfahrer aus dem Bezirk Rohrbach fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Westautobahn (A1). Er gab gegenüber der Polizei an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben.

Der Sattelzug war von Neuhofen kommend in Richtung der Autobahnauffahrt unterwegs, als die 81-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land zu Fuß unterwegs zum Einkaufscenter Haid war. Der 54-Jährige soll laut Polizei seine Geschwindigkeit bei einer Stopptafel zwar verringert haben, blieb aber nicht völlig stehen, wie laut Straßenverkehrsordnung vorgesehen. Die betagte Seniorin bemerkte dies, versuchte dem Lastwagen noch auszuweichen, wurde aber von der Front des Fahrzeuges erfasst.