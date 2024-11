OÖ: Frau krachte mit Auto gegen Baum und erlitt tödliche Verletzungen

Die Frau aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 8 Uhr mit dem Pkw in Hochburg-Ach auf der L1020 Sengstädter Straße von Tarsdorf kommend. Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam die Frau in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Eine 33-Jährige ist Freitagmorgen bei winterlichen Straßenverhältnissen in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Unmittelbar darauf fuhr ein 58-Jähriger mit dem Auto an der Unfallstelle vorbei und bemerkte im Rückspiegel ein blinkendes Licht. Daraufhin wendete er sein Fahrzeug und bemerkte erst dann das im Straßengraben liegende Autowrack. Er verständigte umgehend die Einsatzorganisationen und setzte so die Rettungskette in Gang.

Opfer eingeklemmt

Der Wagen der Frau war durch den Anprall am Baum derart verformt, dass weder die Fahrer- noch die Beifahrertüre durch die eintreffenden Ersthelfer und Einsatzkräfte geöffnet werden konnte. Erst die Feuerwehr Hochburg konnte kurze Zeit später mit ihren Rettungsgeräten in das Fahrzeuginnere und gemeinsam mit Rettungssanitätern die schwerstverletzte Unfalllenkerin mittels hydraulischer Bergeschere befreien. Der Pkw musste zuvor mittels einer Seilwinde vom Baum gezogen werden.

Trotz notärztlicher Erstversorgung und fieberhafter Wiederbelebungsmaßnahmen erlag die Frau noch an der Unfallstelle.