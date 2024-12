Wilde Weihnachtsfeier in Salzburg: Polizei und Rettung im Einsatz

Laut mehreren Medienberichten ist es bei der Weihnachtsfeier der Salzburger Linien am vergangenen Donnerstag zu wüsten Szenen gekommen. Weil einige der Partygäste auch handgreiflich wurden, musste sogar die Polizei einschreiten.

Zunächst hatte die Weihnachtsfeier der Beschäftigen von Obus und Lokalbahn in der Obus-Remise in der Alpenstraße friedlich begonnen. Gegen 21 Uhr soll die Stimmung aber umgeschlagen sein.

Die Polizei will zum Vorfall am vergangenen Donnerstag keine Stellungnahme abgeben. Das Unternehmen distanziert sich aber und wird dienstrechtliche Konsequenzen auf Basis des Polizeiberichts prüfen: "Ein solches Verhalten wird auf dem Betriebsgelände nicht geduldet", so ein Sprecher. Der Vorfall werde auf das Schärfste verurteilt.