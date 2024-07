Salzburg: Junger Brasilianer niedergeschlagen und beraubt

Der brutale Raubüberfall auf einen 24-jährigen Brasilianer beschäftigt in Straßwalchen die Polizei. Zwei bislang unbekannte Täter fügten dem Opfer massive Verletzungen zu und beraubten es. die Ermittler erhoffen Hinweise aus der Bevölkerung.

Zum Überfall kam es am Freitagabend gegen 21 Uhr in Straßwalchen im Bereich Gehweg "Schwemmstraße“ – parallel zum Hainbach, kurz vor der Einmündung in die Gemeindestraße "Schwemmstraße“. Der 24-Jährige befand sich am Nachhauseweg, als er plötzlich von hinten niedergeschlagen wurde.

Brutale Attacke

Die beiden unbekannten Täter traten mit den Füßen auf den jungen Mann ein. Ein Krimineller nahm das Handy des Opfers und warf es zu Boden, wodurch es beschädigt wurde. Der zweite Täter zog dem 24-Jährigen die Geldbörse aus der Hosentasche und entnahm daraus Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrages.