Salzburg: Gerüst kippte um, Mann tödlich verletzt

Ein 43-jähriger Maler aus Hallein ist am Dienstag während seiner Arbeit in Golling (Bezirk Hallein) tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann am Vormittag mit Malerarbeiten an einer Hausfassade beschäftigt. Als er ein fahrbares Gerüst aufgestellt hatte und auf eine sogenannte "Anlege-Leiter" stieg, um in rund acht Meter Höhe ein Rohr abzuschneiden, kippte das Gerüst um. Der Arbeiter stürzte acht Meter in die Tiefe und erlag seinen Verletzungen.