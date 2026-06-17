Bergunfall in Fusch: 83-Jähriger stürzt tödlich ab
Im Gemeindegebiet von Fusch an der Großglocknerstraße im Salzburger Land ist ein 83-jähriger Österreicher bei einem Unfall im alpinen Gelände ums Leben gekommen.
Die Bergung des Verunglückten sowie die ersten Erhebungen an der Unfallstelle wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers gemeinsam mit Beamten der Alpinen Einsatzgruppe Zell am See durchgeführt.
Über steiles, alpines Gelände abgestürzt
Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 83-Jährige im Bereich der Jagdhütte über steiles, mit hohem Gras und Bäumen durchsetztes alpines Gelände abgestürzt sein.
Der Mann hatte sich am 14. Juni zu einer Jagdhütte aufgemacht, um diese für die bevorstehende Jagdsaison vorzubereiten – ein Vorhaben, das für ihn tödlich enden sollte.
Notarzt stellte Tod fest
Am Dienstag konnte der 83-Jährige bei der Zustellung von Versorgung nicht angetroffen werden. Daraufhin wurde sofort eine Suche eingeleitet. Die Ersthelfer fanden den Mann in der Nähe der Jagdhütte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 83-Jährigen feststellen.
Kommentare