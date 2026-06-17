Bergunfall in Fusch: 83-Jähriger stürzt tödlich ab

Im Gemeindegebiet von Fusch an der Großglocknerstraße im Salzburger Land ist ein 83-jähriger Österreicher bei einem Unfall im alpinen Gelände ums Leben gekommen.

Die Bergung des Verunglückten sowie die ersten Erhebungen an der Unfallstelle wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers gemeinsam mit Beamten der Alpinen Einsatzgruppe Zell am See durchgeführt. Über steiles, alpines Gelände abgestürzt Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 83-Jährige im Bereich der Jagdhütte über steiles, mit hohem Gras und Bäumen durchsetztes alpines Gelände abgestürzt sein.