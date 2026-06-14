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Tirol

Alpinunfall am Grawa-Wasserfall: Wanderin stürzt 30 Meter Hang hinab

Eine 47-jährige Österreicherin stürzte beim Abstieg im Stubaital einen steilen Hang hinunter und wurde ins Krankenhaus geflogen.
14.06.2026, 19:22

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Rotes Kreuz Abzeichen und Notfalldienst Salzburg Aufnäher auf roter Jacke.

Im Bereich des Grawa-Wasserfalls in Neustift im Stubaital ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Alpinunfall. Eine 47-jährige Österreicherin rutschte gegen 14.30 Uhr beim Abstieg auf dem Wandersteig aus und stürzte in der Folge rund 30 Meter über einen steilen Hang talwärts.

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Mit Helikopter in Klinik

Dabei zog sie sich laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die 47-Jährige war jederzeit ansprechbar, sie wurde von der Crew des Notarzthubschraubers Martin 8 erstversorgt und zur weiteren Abklärung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen.

Blaulicht Tirol
kurier.at, paw  | 

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