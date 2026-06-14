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Alpinunfall am Grawa-Wasserfall: Wanderin stürzt 30 Meter Hang hinab
Eine 47-jährige Österreicherin stürzte beim Abstieg im Stubaital einen steilen Hang hinunter und wurde ins Krankenhaus geflogen.
Im Bereich des Grawa-Wasserfalls in Neustift im Stubaital ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Alpinunfall. Eine 47-jährige Österreicherin rutschte gegen 14.30 Uhr beim Abstieg auf dem Wandersteig aus und stürzte in der Folge rund 30 Meter über einen steilen Hang talwärts.
Mit Helikopter in Klinik
Dabei zog sie sich laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die 47-Jährige war jederzeit ansprechbar, sie wurde von der Crew des Notarzthubschraubers Martin 8 erstversorgt und zur weiteren Abklärung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen.
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