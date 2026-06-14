Im Bereich des Grawa-Wasserfalls in Neustift im Stubaital ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Alpinunfall. Eine 47-jährige Österreicherin rutschte gegen 14.30 Uhr beim Abstieg auf dem Wandersteig aus und stürzte in der Folge rund 30 Meter über einen steilen Hang talwärts.