25-Jähriger beim großen Pyhrgas tödlich abgestürzt

Ein 25-jähriger Bergsteiger ist an der Südostseite des Großen Pyhrgas mehrere hundert Meter abgestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Bergrettung Oberösterreich Dienstagabend mit.

Nachdem der Alpinist am Montag zu der Tagestour über den Kleinen Pyhrgas zum Großen Pyhrgas aufgebrochen war und am Dienstag sein Auto noch immer am Ausgangspunkt gestanden war, leiteten die Bergrettungsortsstellen Spital am Pyhrn und Windischgarsten die Suche ein.