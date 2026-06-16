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Oberösterreich

25-Jähriger beim großen Pyhrgas tödlich abgestürzt

Am Montag von Tour nicht zurückgekehrt, Suchaktion begann am Dienstag - Hubschrauber entdeckte Toten.
16.06.2026, 20:48

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Ein Hubschrauber im Rettungseinsatz von unten fotografiert.

Ein 25-jähriger Bergsteiger ist an der Südostseite des Großen Pyhrgas mehrere hundert Meter abgestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Bergrettung Oberösterreich Dienstagabend mit. 

Nachdem der Alpinist am Montag zu der Tagestour über den Kleinen Pyhrgas zum Großen Pyhrgas aufgebrochen war und am Dienstag sein Auto noch immer am Ausgangspunkt gestanden war, leiteten die Bergrettungsortsstellen Spital am Pyhrn und Windischgarsten die Suche ein.

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Unterstützt wurde die Suchaktion von Bergrettern aus der Steiermark, Hundeführern, einem Polizei- und einem Notarzthubschrauber sowie einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf. 

Nach mehreren Stunden Suche wurde der Mann nur noch leblos vom Hubschrauber aus gesichtet, der Tote wurde geborgen.

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Agenturen  | 

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