Riesiger Felssturz kam im Pongau vor Bundesstraße zum Stillstand

Die Stelle des Felssturzes ist mit Schutzzäunen und –dämmen gesichert und wird laufend von Mitarbeitern der Straßenmeisterei und den Landesgeologen kontrolliert. Dabei fiel bereits am Mittwoch der große Felsblock auf. Eine sofortige Erstbeurteilung ergab, dass vorerst keine Gefahr für Leib, Leben und Infrastruktur besteht.

Derzeit bestehe laut Experten keine Gefahr und die wichtige Hauptstraße in der Region könne geöffnet bleiben.

Ein mächtiger Felssturz beschäftigt Behörden, Straßenmeistereien und den Landesgeologischen Dienst im Bundesland Salzburg . Dort sind im Gemeindegebiet von St. Johann im Pongau, 250 Meter oberhalb der Wagrainer Straße, B163, rund 3.000 Kubikmeter Gestein abgebrochen sind. Menschen oder Infrastruktur sind dabei nicht zu Schaden gekommen, berichtete das Land Salzburg in einer Aussendung.

Am heutigen Samstag hat Landesgeologe Gerald Valentin den Felssturz in St. Johann im Detail begutachtet. „Besonders imposant bei diesem Absturz ist ein rund 200 Kubikmeter großer und 500 Tonnen schwerer Felsbrocken, der als Ganzes zum Liegen gekommen ist. Das ist sehr selten, in der Regel sind Brocken aus einem Felssturz 20 Kubikmeter groß“, betont Valentin.