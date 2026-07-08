Rettung erst nach 6 Stunden: Zwei Jäger in Salzburg schwer verletzt

Zwei Jäger sind am Dienstagvormittag in St. Michael im Lungau bei Arbeiten in ihrem Revier mit einem Quad verunglückt. Wie die Polizei informierte, begann das Geländefahrzeug beim Bergauffahren im Bereich der Schieferhütte auf rund 1.985 Metern Seehöhe auf einem schmalen Weg plötzlich rückwärts zu rollen. Beim Betätigen der Handbremse kippte das Quad nach hinten und überrollte die beiden Männer. Dabei wurden der 74-Jährige und der 79-Jährige schwer verletzt.

Während der jüngere der beiden an der Unfallstelle liegen blieb, gelang es dem 79-Jährigen trotz seiner Verletzungen, zu seinem Fahrzeug zu kriechen und damit zur rund einen Kilometer entfernten Hütte zu fahren. Erst gegen 16.30 Uhr - mehr als sechs Stunden nach dem Unfall - konnte der Notruf abgesetzt werden. Die Mobiltelefone der beiden Männer befanden sich bei der Hütte.