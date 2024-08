Pongau: Hotel in Flammen - 100 Gäste evakuiert

In einem Hotel in Filzmoos im Salzburger Pongau ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es sind mehr als 100 Personen in Sicherheit gebracht worden. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Der Brand ist aus bisher unbekannter Ursache im Obergeschoss entstanden, wie der Landesfeuerwehrverband informierte. Die Flammen griffen auf einen Großteil des Dachstuhls über. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz.