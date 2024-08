Heu und Wurzelwerk fingen Feuer: Flurbrand konnte verhindert werden

Kurz vor 6 Uhr heulten die Sirenen in den beiden Gemeinden. Grund dafür war ein Flurbrand in unmittelbarer Waldnähe im Ortsteil Hofstetten . Bereits von weitem war die Rauchsäule zu sehen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Haufen aus Heu und Wurzelwerk in Brand. Der Grundbesitzer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehren den Brand mittels zwei Feuerlöschern in Schach halten und so eine weitere Ausbreitung verhindern.

Unter Einsatz mehrerer Rohre gelang es den beiden Feuerwehren den Brand abzulöschen. Hierfür musste das Brandgut zerteilt werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Dies wurde mittels Wärmebildkamera am Boden sowie Drohnen-Wärmebildkamera kontrolliert.