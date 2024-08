Einsatz in NÖ: Stiere fielen durch Spaltboden in Güllekanal

Drei Stiere sind Donnerstagnacht in einem Bauernhof in Pölla (Bezirk Zwettl) durch einen Spaltboden gebrochen und so in einem Güllekanal gelandet. Die Feuerwehr rückte aus, um sie zu befreien, was auch gelang.

Alle drei Tiere blieben laut Einsatzleiter Karl Kainrath, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altpölla, unverletzt.