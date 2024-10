Pinzgau: 17-jähriger Autofahrer stürzte in Fuscher Ache

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag mit seinem Pkw in die Fuscher Ache im Pinzgau gestürzt.

Der Lenker und seine zwei Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Der Fahrer wurde verletzt in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Die beiden weiteren Insassen wurden zur Beobachtung ebenfalls in das Spital geliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkovortest verlief negativ, berichtete die Polizei.