Online-Betrug: 66-jähriger Salzburger verlor zehntausende Euro

Ein 66-Jähriger aus dem Bundesland Salzburg ist am vergangenen Freitag einem Online-Betrug aufgesessen und hat so mehrere zehntausend Euro verloren. Der Pensionist hatte drei Tage zuvor eine SMS erhalten, die angeblich vom Finanzministerium stammte. Ein Mann, der vorgab ein Cyberexperte seiner Hausbank zu sein, verschaffte sich danach online Zugang zum Computer des Opfers und behob mehrere Geldsummen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.