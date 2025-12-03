Wien ruft: Die kämpferischen Nonnen stellen Buch vor

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Instagram-Account der Nonnen von Goldenstein steigt weiter in seiner Beliebtheit. Rund 239.000 Follower haben die Schwestern Bernadette, Regina und Rita Mittwochvormittag. Die Fangemeinde wächst Seit das Stift Reichersberg (Oberösterreich) in einem "Lösungsvorschlag" für den Konflikt mit den drei Nonnen auch ein Social-Media-Verbot vorsah, scheint die Fangemeinde der mehr als 80-jährigen Nonnen minütlich zu wachsen. Der Propst von Reichersberg, Manfred Grasl, ist als Apostolischer Kommissar auch Ordensoberer der drei Augustiner Chorfrauen in Salzburg.

Zuletzt spielte der Propst den Ball nach Rom: Da die Schwestern nicht auf den "Knebelvertrag" eingehen wollen, wie ihr Rechtsanwalt den Vorschlag nannte, müsste der Vatikan entscheiden, wie mit der Klosterbesetzung weiter vorzugehen sein. Die Nonnen wandten sich nun selbst mit einem Schreiben an Rom. Freuen auf Buchpräsentation in Wien Die Schwestern bleiben aber guten Mutes, wie sich auch auf ihrem Instagram-Profil verfolgen lässt: So bekamen am Dienstag erst einen neuen Treppenlift montiert, der von einer deutschen Firma gespendet und eingebaut wurde.