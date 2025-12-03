Wien ruft: Die kämpferischen Nonnen stellen Buch vor
Zusammenfassung
- Der Instagram-Account der Nonnen von Goldenstein verzeichnet rund 239.000 Follower und wächst weiter.
- Im Konflikt mit dem Stift Reichersberg um ein Social-Media-Verbot wenden sich die Nonnen nun direkt an den Vatikan.
- Die Schwestern freuen sich auf die Buchpräsentation in Wien und teilen ihre Erlebnisse weiterhin auf Instagram.
Der Instagram-Account der Nonnen von Goldenstein steigt weiter in seiner Beliebtheit. Rund 239.000 Follower haben die Schwestern Bernadette, Regina und Rita Mittwochvormittag.
Die Fangemeinde wächst
Seit das Stift Reichersberg (Oberösterreich) in einem "Lösungsvorschlag" für den Konflikt mit den drei Nonnen auch ein Social-Media-Verbot vorsah, scheint die Fangemeinde der mehr als 80-jährigen Nonnen minütlich zu wachsen. Der Propst von Reichersberg, Manfred Grasl, ist als Apostolischer Kommissar auch Ordensoberer der drei Augustiner Chorfrauen in Salzburg.
Zuletzt spielte der Propst den Ball nach Rom: Da die Schwestern nicht auf den "Knebelvertrag" eingehen wollen, wie ihr Rechtsanwalt den Vorschlag nannte, müsste der Vatikan entscheiden, wie mit der Klosterbesetzung weiter vorzugehen sein. Die Nonnen wandten sich nun selbst mit einem Schreiben an Rom.
Freuen auf Buchpräsentation in Wien
Die Schwestern bleiben aber guten Mutes, wie sich auch auf ihrem Instagram-Profil verfolgen lässt: So bekamen am Dienstag erst einen neuen Treppenlift montiert, der von einer deutschen Firma gespendet und eingebaut wurde.
Und sie teilen ihre Freude über einen Ausflug nach Wien: Bernadette, Regina und Rita wollen Mittwochabend an der Präsentation eines Buches über ihre Geschichte, verfasst von Edith Meinhart, teilnehmen. (Kulisse Wien, Beginn 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Tickets: 34 Euro pro Person, der Erlös geht an die Schwestern.)
Gebet mit den Schwestern
"Mei, da fahren wir nach Wien. Ich bin schon so gespannt auf diese Reise", beschreibt Schwester Rita in einem Posting. "Das ist schon klass, dass wir mit euch beten nachher. Ich freu mich drauf."
