Nonnen dürfen im Kloster Goldenstein bleiben - aber nichts mehr posten

Die drei Salzburger Augustiner-Chorfrauen, die Anfang September gegen den Willen ihres Ordensoberen wieder in ihr ehemaliges Kloster gezogen sind, dürfen "bis auf Weiteres" in Goldenstein bleiben. Damit bestätigte Harald Schiffl, Sprecher des für die drei Nonnen verantwortlichen Propstes des Stiftes Reichersberg (OÖ), Markus Grasl, gegenüber der APA einen Bericht der Salzburger Nachrichten.

Demnach wurde bei einem Treffen am Mittwoch mit zwei Vertreterinnen der Nonnen und dem Bürgermeister von Elsbethen, Matthias Herbst (ÖVP), als Vermittler ein Lösungsvorschlag gemacht, dem die Nonnen noch zustimmen müssen. "Jetzt liegt es an den Schwestern", sagte Schiffl. Gästebereich wird definiert Grasl, der den Nonnen als Apostolischer Kommissar vorsteht, knüpft seine Zustimmung zum Verbleib der drei Nonnen in ihrem ehemaligen Kloster an Auflagen. So soll die Klausur, der abgeschlossene Teil des Klosters, künftig wieder respektiert werden und damit nicht mehr für ordensfremde Personen zugänglich sein. Es wird einen Gästebereich geben.

Gesorgt wird für medizinische und pflegerische Unterstützung sowie geistlichen Beistand. Im Falle einer Verschlechterung des Zustandes würden die drei Nonnen im Pflegeheim Elsbethen angemeldet und dort auf die Warteliste gesetzt, sagte der Sprecher des Propstes. Keine Social-Media-Aktivitäten mehr Die Latte für die Zustimmung liegt allerdings hoch. Grasl fordert die Einstellung von Social-Media-Aktivitäten – die aufständischen Nonnen haben weltweit für Aufsehen gesorgt – und die Beilegung eines Rechtsstreits, den die Nonnen gegen das Stift und den Propst in die Wege geleitet haben. Der Sprecher des Propstes geht davon aus, dass die Entscheidung der drei Ordensfrauen über die Vereinbarung "zeitnah" erfolgt.