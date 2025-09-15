Weltweite Aufmerksamkeit: Die ungewöhnliche Rückkehr dreier Nonnen
- Drei betagte Nonnen aus Salzburg kehrten gegen den Willen ihres Ordens aus dem Seniorenheim in ihr altes Kloster zurück.
- Ihr Instagram-Auftritt begeistert Tausende, die Schwestern geben dort Einblicke in ihr neues Klosterleben.
- Die Geschichte der kämpferischen Nonnen sorgt international für Schlagzeilen, von BBC bis CNN.
"Grüß Gott, jetzt samma wieder do!" Allein das erste Instagram-Posting der drei kämpferischen Nonnen aus Salzburg, die von einem Lebensabend im Seniorenheim wenig hielten und zu dritt zurück in ihr altes Kloster siedelten, hat bisher schon mehr als 80.000 Aufrufe.
Vor rund zehn Tagen sorgten die Schwestern Rita, Bernadette und Regina mit der "Besetzung" des Klosters Goldenstein nicht nur für mediales Interesse, sondern auch für Ratlosigkeit im Orden der Augustiner Chorherren, der Ordenskonferenz und der Erzdiözese Salzburg: Dort wähnte man die betagten Frauen - sie sind zwischen 84 und 87 Jahre alt - in einem Heim besser aufgehoben.
Doch Regina, Bernadette und Rita sahen das anders und zogen mit Hilfe ehemaliger Schülerinnen und Freunde einfach wieder aus.
Tausende sind Fans der Nonnen
Seit Monatsanfang leben die drei Augustiner Chorfrauen - sie sind die letzten ihres Ordens in Österreichs - wieder in dem Kloster, das sie Ende 2024 verließen.
Die Schwestern kehrten Anfang September in ihr Kloster zurück
Das Kloster Goldenstein
Die Augustiner Chorfrauen auf einem Spaziergang
Die Schwestern Regina, Rita und Bernadette
Nicht freiwillig, wie die Schwestern betonen. Seit kurzem sind sie auch in den sozialen Medien zu sehen, ihr Instagram-Account hat bis jetzt bereits mehr als 11.000 Follower.
Darin geben sie Einblicke in ihr derzeitiges Leben im Kloster. Oftmals mit einem Augenzwinkern, hinter dem aber auch Ernst steckt.
"Der Herrgott hat uns Kraft gegeben"
Da sieht man etwa eine der drei Schwestern, die sich die Treppen hinab müht: "Leider hat man uns den bestehenden Treppenlift abmontiert. Aber wenn es um die Heilige Messe geht, gibt es immer einen Weg." Der Herrgott haben ihnen "noch genug Kraft" gegeben.
Ihre Geschichte macht nun aber bereits Schlagzeilen weit über Österreich hinaus: Von der britischen BBC bis zu den CNN in den USA - alle haben die Story der "elderly nuns" aufgegriffen, die aus dem Seniorenheim aus- und in ihren ehemaligen Konvent eingebrochen sind.
