Weltweite Aufmerksamkeit: Die ungewöhnliche Rückkehr dreier Nonnen

"Grüß Gott, jetzt samma wieder do!" Allein das erste Instagram-Posting der drei kämpferischen Nonnen aus Salzburg, die von einem Lebensabend im Seniorenheim wenig hielten und zu dritt zurück in ihr altes Kloster siedelten, hat bisher schon mehr als 80.000 Aufrufe. Vor rund zehn Tagen sorgten die Schwestern Rita, Bernadette und Regina mit der "Besetzung" des Klosters Goldenstein nicht nur für mediales Interesse, sondern auch für Ratlosigkeit im Orden der Augustiner Chorherren, der Ordenskonferenz und der Erzdiözese Salzburg: Dort wähnte man die betagten Frauen - sie sind zwischen 84 und 87 Jahre alt - in einem Heim besser aufgehoben.

Doch Regina, Bernadette und Rita sahen das anders und zogen mit Hilfe ehemaliger Schülerinnen und Freunde einfach wieder aus. Tausende sind Fans der Nonnen Seit Monatsanfang leben die drei Augustiner Chorfrauen - sie sind die letzten ihres Ordens in Österreichs - wieder in dem Kloster, das sie Ende 2024 verließen.

Nicht freiwillig, wie die Schwestern betonen. Seit kurzem sind sie auch in den sozialen Medien zu sehen, ihr Instagram-Account hat bis jetzt bereits mehr als 11.000 Follower.

Darin geben sie Einblicke in ihr derzeitiges Leben im Kloster. Oftmals mit einem Augenzwinkern, hinter dem aber auch Ernst steckt. "Der Herrgott hat uns Kraft gegeben" Da sieht man etwa eine der drei Schwestern, die sich die Treppen hinab müht: "Leider hat man uns den bestehenden Treppenlift abmontiert. Aber wenn es um die Heilige Messe geht, gibt es immer einen Weg." Der Herrgott haben ihnen "noch genug Kraft" gegeben.