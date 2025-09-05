Kämpferische Nonnen: Weg aus Seniorenheim, zurück im Kloster

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Wir sind frisch und munter", versichert Schwester Bernadette und nickt in die TV-Kamera. Ja, gesteht sie zu, Mitschwester Regina brauche schon ein "bisschen Pflege", aber: "Mit dem Rollator ist sie schneller als ich." Da muss die Nonne dann doch ein bisschen schmunzeln. Kämpferische Nonnen Die Schwestern Bernadette, Regina und Rita sind Augustiner-Chorfrauen, zwischen 84 und 87 Jahre alt - und kämpferisch: Die Nonnen verließen das Seniorenheim in Hallein und kehrten am Donnerstag in ihr altes Zuhause zurück, das Kloster Goldenstein in Salzburg.

Dem ORF gegenüber berichten die Schwestern, man habe ihnen eigentlich zugesagt, dass sie "bis zu unserem Lebensende" im Kloster bleiben dürften. Der Gang in das Halleiner Heim, geführt von Franziskanerinnen, sei nicht freiwillig passiert. "Übersiedlung erfolgte zum Wohl der Schwestern" Das gestand auch Propst Markus Grasl, Ordensoberer der Goldsteiner Schwestern, Mitte August in einer Stellungnahme zu: "Die Entscheidung, Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita in die Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg zu übersiedeln, erfolgte zum Wohl und in Sorge um die Schwestern." Ein eigenständiges Leben im alten Kloster sei "aufgrund des hohes Alters und der prekären gesundheitlichen Situation" nicht mehr vertretbar. In Goldenstein leben keine weiteren Nonnen mehr, die sich um die Mitschwestern kümmern könnten.

Ehemalige Schülerinnen der Nonnen - die Schule in Goldenstein wird in Folge eines Übergabevertrages von der Erzdiözese Salzburg weiter geführt - sehen die Lage anders. Sie unterstützten die Nonnen bei der Rückkehr ins Kloster: Ein Umzugsservice brachte die Möbel, ein Schlüsseldienst öffnete die Türen zu den Zimmern, die die Nonnen früher bewohnten. Berufung auf Vertrag Dabei berufen sich die Schwestern auf jenen Vertrag, der 2022 die Übergabe von Goldenstein an Stift Reichersberg (Oberösterreich) festschrieb: In einem Passus sei festgelegt, dass sie in ihrem Kloster bleiben dürften.