Steiermark: Nonne stellte sich in Stift Admont Dieb in den Weg

Eine Ordensschwester der Stiftskirche Admont in der Obersteiermark ist am Montag von einem Dieb attackiert worden.

Der Mann hatte sich am Morgen an einem Stoffsack mit Bargeld in einem Kasten in der Sakristei zu schaffen gemacht. Die 38-Jährige ertappte ihn dabei und entriss ihm den Beutel. Daraufhin schlug er mit Fäusten auf sie ein und trat nach ihr.

Nonne wurde nicht verletzt

Letztlich flüchtete er ohne Beute. Die Ordensschwester dürfte unverletzt geblieben sein. Die Polizei bittet um Hinweise.