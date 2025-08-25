Steiermark: Nonne stellte sich in Stift Admont Dieb in den Weg
Eine Ordensschwester der Stiftskirche Admont in der Obersteiermark ist am Montag von einem Dieb attackiert worden.
Der Mann hatte sich am Morgen an einem Stoffsack mit Bargeld in einem Kasten in der Sakristei zu schaffen gemacht. Die 38-Jährige ertappte ihn dabei und entriss ihm den Beutel. Daraufhin schlug er mit Fäusten auf sie ein und trat nach ihr.
Nonne wurde nicht verletzt
Letztlich flüchtete er ohne Beute. Die Ordensschwester dürfte unverletzt geblieben sein. Die Polizei bittet um Hinweise.
Der Täter dürfte zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß sein. Er ist korpulent und hat graues, kurzes Haar. Er trug eine beige Hose und ein helles T-Shirt, dazu vermutlich braune Schuhe.
Die Ordensschwester hatte ihn gegen 7.30 Uhr ertappt. Mögliche Zeugen oder Menschen, die jemanden gesehen haben, auf den die Beschreibung passt, können sich an die Polizeiinspektion Admont unter der Telefonnummer 059 133/6341 wenden.
