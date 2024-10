NÖ: Mesner verfolgte Opferstockdieb und stellte ihn im Kurpark

Ein Mesner hatte den Verdächtigen am Freitagnachmittag in dem Badener Gotteshauses beobachtet. Der ergriff daraufhin die Flucht. Als der Kirchendiener feststellte, dass Bares aus einem Opferstock fehlte, nahm er die Verfolgung auf - und konnte den mutmaßlichen Dieb schließlich im Kurpark stellen.

Ein in der katholischen Frauenkirche in Baden ertappter mutmaßlicher Opferstockdieb ist in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden. Der 41-jährige rumänische Staatsbürger hatte nach Angaben der Stadtpolizei Bargeld und Tatwerkzeug bei sich. Er war bereits im vergangenen Monat angezeigt worden.

Der 41-Jährige hatte der Stadtpolizei zufolge Münzen und Geldscheine im Wert von mehr als 1.000 Euro bei sich. Außerdem wurde Tatwerkzeug in Form eines schwarzen Drahtes, eines Tixo-Klebebandes sowie einer Taschenlampe sichergestellt.

Weitere Tat nachgewiesen

Der Mann war bereits im September wegen Opferstockdiebstählen - ebenfalls in Baden und in Traiskirchen (Bezirk Baden) - angezeigt worden. Bei der Vernehmung wurde ihm eine weitere derartige Tat in der Kirche St. Helena in der Kurstadt nachgewiesen.