Engelszell: Trappisten-Stift wird das Bier der Diözese Linz

Ende 2023 haben die Trappisten angekündigt, das Stift Engelszell in Engelhartszell in Oberösterreich aufzulassen. Damit war das Ende des letzten deutschsprachigen Klosters des Ordens besiegelt.

Seither wurde darüber verhandelt, ob und in welcher Form das Stift in Oberösterreich mit der wunderbaren Lage an der Donau samt dem Wirtschaftsbetrieb fortgeführt werden kann.

Nun gibt es offenbar einen Durchbruch, wie die Ordensgemeinschaften Österreich bekannt gegeben haben. Sowohl für das Stift als solches als auch für die angeschlossenen Wirtschaftsbetrieb gibt es gute Nachrichten.