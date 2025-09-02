Wien-Währing: Hochschule kommt, Nonnen müssen gehen

Die vier letzten Ordensschwestern müssen ausziehen. Ihr bisheriges Zuhause, das Herz-Maria-Kloster in der Lacknergasse 87–89 im 18. Bezirk, wird nämlich schon bald der Campus der Kirchlich Pädagogischen Hochschule (KPH).

Der bisherige Standort der Hochschule in Strebersdorf sei schon recht alt, sagt eine Sprecherin der Erzdiözese Wien. Man habe sich deshalb entscheiden müssen, ob man die Hochschule in Strebersdorf saniert oder gleich einen neuen Standort sucht. Im Zuge dessen kam die Lacknergasse ins Spiel, wo bereits bisher Fortbildungen abgehalten wurden. Viele Vorteile in Währing Besonders die zentralere Lage und die gute Öffi-Anbindung seien wichtige Faktoren gewesen, heißt es von der Sprecherin. Aber auch die vielen Schulen seien für die KPH wohl Grund zur Hoffnung gewesen, sagt die Bezirksvorsteherin von Währing, Silvia Nossek (Grüne). Einerseits weil Schülerinnen und Schüler aus Währing nach dem Abschluss ein Studium an der KPH anstreben könnten. Andererseits wünsche man sich, so habe es Nossek verstanden, Kooperationen mit Schulen, damit Studierende dort ihre Praktika absolvieren können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KPH / Isabel Urban / Michael Holzmayer Was mit dem Standort in Strebersdorf passiert, ist noch unklar. Die Praxisschulen werden aber bleiben.

Bevor die zirka 1.700 Studierenden im Herbst 2028 aber überhaupt in die Lacknergasse einziehen können, gibt es noch einiges zu tun: Die Seminarräume und Büros müssen auf den neuesten Stand gebracht, die Raumaufteilung muss angepasst werden. Die Dächer werden ausgebaut und die Stiegenhäuser mit Liften ergänzt. Die Zubauten im Hof sollen abgerissen und ein neuer errichtet werden. „Der geschichtsträchtige Altbau und der große Garten bleiben erhalten“, beruhigt die Bezirksvorstehung gemeinsam mit der Erzdiözese in einem Informationsblatt, das an die Anrainer gegangen ist. Kein Verkehrskonzept Ein größeres Verkehrskonzept für die Dauer der Umbauten sei laut der Bezirksvorsteherin voraussichtlich nicht notwendig. Höchstens in der Lacknergasse könnte es zu Behinderungen kommen. „Wie bei jedem größeren Umbau“, sagt Nossek. Wenige Probleme erwartet man im Bezirk auch für den laufenden Betrieb der Hochschule. Ganz im Gegenteil: „Die zusätzliche Belebung tut dem Bereich rund um den Aumannplatz durchaus gut“, sagt Nossek. Den Sorgen mancher Anrainer, dass zu viel Wirbel durch die vielen Studierenden entstehen könnte, erwidert sie: „Es ist nicht so, dass dort ein Partyzentrum eröffnet. Es werden dort keine Raves stattfinden. Insofern glaube ich, kann man das gelassen sehen.“

Fakten Abschiedsfest Anfang November wird es in der Pfarrkirche Weinhaus (Gentzgasse 142, 1180 Wien) zum Abschied der Schwesterngemeinschaft und der Übergabe des Hauses einen Dank- und Segensgottesdienst geben. Ordensgemeinschaft Die Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe wurde 1868 von Schwester Franziska Lechner gegründet. Sie engagierten sich vor allem für Bildungsarbeit in der Donaumonarchie. Die Hochschule Die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) betreibt die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrern der Primarstufe sowie von

Religionslehrern.