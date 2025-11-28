"Knebelvertrag": Nonnen lehnen "Lösungsvorschlag" ab

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Propst Manfred Grasl, Apostolischer Kommissar der Augustiner Chorfrauen, ist in seiner Medienmitteiling deutlich: "Ich bin weitherhin der Meinung, dass die Schwestern in einem Pflegeheim umfassend betreut werden würden, nehme aber den Wunsch der drei sehr ernst und möchste als Ordensoberer eine Möglichkeit für die Zukunft bieten." Grasl spricht damit die mittlerweile weithin bekannte Geschichte der Nonnen Bernadette, Regina und Rita an, die Anfang September ihr Kloster Goldenstein in Salzburg besetzten, nachdem sich aus dem Altersheim geflüchtet sind. Seither verfolgen beinahe 100.000 Fans auf Instagram die Rückkehr der letzten drei Augustiner Chorfrauen Österreichs in ihr altes Zuhause.

Eine Rückkehr, gegen die sich der Orden bekanntlich ausdrücklich ausgesprochen hatte. Wochenlang herrschte Schweigen von Seiten des Stifts Reichersberg, deren Propst Grasl ist; er vertritt als Ordensoberer auch die drei Nonnen in Salzburg nach außen. Lösungvorschlag - unter Bedingungen Am Freitag ließ Grasl wissen, dass eine "tragfähige und zukunftsorientierte Lösung" ausgeabreitet worden sei: Man lasse die Nonnen gewähren und "bis auf weiteres" im Kloster wohnen, vorausgesetzt, sie stellen die Klausur - der Bereich, der nur Ordensleuten zugänglich ist - wieder her und ihre Social-Media-Aktivitäten ein. Das hatte er am Donnerstag auch schon in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten publik gemacht.

Und die drei Schwestern und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer? Reagieren überrascht auf den "einseitigen, einmal mehr mit den betroffenen Schwestern ebenso wenig wie mit ihren Helferinnen und Helfern abgesprochenen Vorschlag", wie sie am Freitag in einer Stellungnahme wissen lassen - und lehnen ihn ab. "Juristisch wertlos" Denn die vorgelegte Vereinbarung enthalte "keinerlei rechtsverbindliche Zusagen des Stiftes Reichersberg und der Erzdiözese Salzburg". Speziell die Formulierung, wonach die Schwestern im Kloster bleiben dürften, entbehre in der vorgelegten Vereinbarung durch den Vorbehalt „bis auf weiteres“ jeder Rechtsverbindlichkeit und insofern juristisch wertlos.