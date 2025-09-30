Kloster Goldenstein: Auch Trapp-Enkelin unterstützt die Nonnen

In den sozialen Medien wächst die Anzahl der Fans von Bernadette, Regina und Rita täglich, 57.000 folgen den drei Augustiner Chorfrauen bereits auf Instagram.

Seit die drei Nonnen vor etwas mehr als einem Monat das Seniorenheim verließen, um nach Hause in ihr altes Kloster Goldenstein in Salzburg zu ziehen, nimmt das Interesse an den mehr als 80-jährigen Nonnen stetig zu.

Unterstützung aus der Trapp-Familie

Und auch die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer abseits der virtuellen Welt steigt: Nun hat sich auch Elisabeth von Trapp bereit erklärt, den kämpferischen Nonnen zur Seite stehen zu wollen.