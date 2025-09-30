Kloster Goldenstein: Auch Trapp-Enkelin unterstützt die Nonnen
Zusammenfassung
- Die drei Augustiner Chorfrauen Bernadette, Regina und Rita haben nach ihrem Umzug ins Kloster Goldenstein eine große Fangemeinde auf Instagram gewonnen.
- Elisabeth von Trapp unterstützt die Nonnen und plant ein Benefizkonzert, während zahlreiche weitere Hilfsangebote eingehen, darunter die Spende eines Treppenlifts.
- Rund 200 Helferinnen und Helfer engagieren sich für die Nonnen, die mit ihrer Aktion internationale Aufmerksamkeit und bereits 26.000 Euro an Spenden erhalten haben.
In den sozialen Medien wächst die Anzahl der Fans von Bernadette, Regina und Rita täglich, 57.000 folgen den drei Augustiner Chorfrauen bereits auf Instagram.
Seit die drei Nonnen vor etwas mehr als einem Monat das Seniorenheim verließen, um nach Hause in ihr altes Kloster Goldenstein in Salzburg zu ziehen, nimmt das Interesse an den mehr als 80-jährigen Nonnen stetig zu.
Unterstützung aus der Trapp-Familie
Und auch die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer abseits der virtuellen Welt steigt: Nun hat sich auch Elisabeth von Trapp bereit erklärt, den kämpferischen Nonnen zur Seite stehen zu wollen.
Das berichtete der ORF am Dienstag. Demnach sei Elisabeth von Trapp - eine Enkelin von Maria und Georg von Trapp - bereits im Kloster Goldenstein zu Besuch gewesen und habe überlegt, ein Konzert zu Gunsten der drei Nonnen zu organisieren.
Firma will Treppenlift spenden
Die Hilfsangebote für die drei Schwestern sind groß: Ein deutsches Unternehmen bot an, einen Treppenlift zu spenden. Der bestehende wurde nach dem Auszug der Nonnen abmontiert.
Ein Kreis aus rund 200 Helferinnen und Helfer hat sich um die Nonnen gebildet die Medien bis in die USA beschäftigen: Die "rebellischen Nonnen", die ihr "Kloster besetzten", machten Schlagzeilen. Laut ORF sind bereits 26.000 Euro an Spenden für die Schwestern Regina, Rita und Bernadette zusammen gekommen.
