Mittersill: Auto fährt in Gasthaus, mehrere Verletzte

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in ein Lokal in Mittersill im Pinzgau gefahren und hat mehrere Personen verletzt. Das bestätigten die Salzburger Polizei und das Rote Kreuz der APA. Insgesamt drei Schwerverletzte und drei Verletzte wurden demnach ins Unfallkrankenhaus Schwarzach sowie Zell am See transportiert.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, der Lenker sei mit seinem PKW statt der Kurve entlang geradeaus in ein Gasthaus gerast.