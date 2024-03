Militärlaster kappte Oberleitung: Verkehrschaos durch Sperre der A1

Weil der Laster als Gefahrenguttransport gekennzeichnet war und womöglich auch Sprengmittel geladen hat, wurde das Areal von der Polizei großräumig gesperrt. Betroffen ist auch die A1 in diesem Bereich.

Ein amerikanisches Militärfahrzeug hat Montagnachmittag für ein Verkehrschaos in Salzburg gesorgt. Ein in einem Konvoi fahrender Lkw hat bei der Unterführung Schmiedingerstraße unterhalb der Westautobahn die elektrische Oberleitung touchiert und abgerissen.

Wie der ORF-Salzburg berichtete, wurde die Autobahn kurz vor 17.30 Uhr an der meistbefahrenen Stelle in Salzburg – dem Abschnitt zwischen der Abfahrt Bergheim-West und dem Tunnel Liefering – in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt.

In beide Richtungen bildete sich ein langer Rückstau. Der Verkehr wurde über das Stadtgebiet umgeleitet, was erhebliche Verzögerungen und Wartezeiten zufolge hatte.