Mehrere Verschüttete bei Lawinenabgang in Hüttschlag

Erst am vergangenen Wochenende war ein 54-jähriger Slowene bei einer Skitour in Obertauern ums Leben gekommen. Mit der großen Unwetterfront, die dem Osten Österreichs eine riesige Flut gebracht hat, sind in den Bergen große Mengen an Schnee gefallen.

Eindringliche Warnung

Erst am Samstag hatte die Bergrettung Salzburg "dringend von Skitouren und Wanderungen im schneereichen Hochgebirge" abgeraten. Der Neuschnee sei mit Wind teilweise stark verweht, habe keinerlei Bodenbindung und durch den Wind gibt es viele Schneeverfrachtungen.

"Auch in den kommenden Tagen muss man auf Forst- und Wanderwegen jederzeit mit Gleitschneerutschen bzw. -lawinen aus steilen Böschungen rechnen“, hatte Landesleiter der Bergrettung Salzburg, Balthasar Laireiter, gewarnt und "zu Zurückhaltung und Vorsicht" gemahnt.