Extremwetter: 54-jähriger Slowene bei Skitour in Salzburg gestorben

Bereits Samstagmittag ist ein 54-jähriger Slowene zu einer Skitoaru am Tauern aufgebrochen. Am Sonntagmorgen war eine große Suchaktion nach dem Mann angelaufen, nachdem Freunde ihn bei der Polizei als vermisst gemeldet hatten. Am Nachmittag wurde die Leiche des Slowenen gefunden.

42 Bergretter aus Obertauern, Mauterndorf, Radstadt, Alpinpolizei und Mitglieder der Bergrettungshundestaffel hatten im Bereich des Gamsspitzl, Zehnerkar, Gamsleiten, Seekarspitz und Seekareck nach dem Abgängigen gesucht. Sein Auto wurde von den Einsatzkräften auf dem Parkplatz der Grünwaldkopfbahn in Obertauern gefunden.

Unbekanntes Ziel

„Es hieß, dass er erfahren und ortskundig sei und eine Skitour im freien Gelände unternommen habe“, schildert Christian Binggl, Einsatzleiter und Hundeführer der Bergrettung in Obertauern, „doch wohin er unterwegs war, das wussten wir nicht.“