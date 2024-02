Knalleffekt: Luxushotels in Bad Gastein haben neuen Betreiber

Weiter heißt es: "Hirmer Hospitality übergibt, vorbehaltlich der Zustimmung der deutschen und österreichischen Kartellbehörden, sein Engagement mit den zwei operierenden Marken Travel Charme und Urban Nature an die DSR Hotel Holding, eine Tochtergesellschaft von DER Touristik (Rewe Group). " Also einer Tochter des deutschen Lebensmittelriesen Rewe.

Das Familienunternehmen betreibt die Häuser in Form der 2018 gekauften "Travel Charme Hotels&Resorts". Drei Jahre wurde umgebaut, im dreistelligen Millionenbereich soll investiert worden sein.

Mitarbeiter werden übernommen

Die DSR Hotel Holding übernimmt demnach nun 100 Prozent der Anteile an der Holdinggesellschaft Travel Charme Hotel GmbH & Co. KG mit den dazugehörigen Hotelbetriebsgesellschaften für alle 13 in der gehobenen Urlaubshotellerie (4-/5-Sterne-Hotels) angesiedelten Hotels der Gruppe an Ost- und Nordsee, im Harz, in den Alpen und am Gardasee.