Tragödie am Hohen Göll: 59-jähriger Österreicher tödlich abgestürzt

Tragödie in den Bergen. Ein 59-jähriger Österreicher ist am Samstag am Hohen Göll im Grenzgebiet zwischen Bayern und Salzburg tödlich verunglückt. Der erfahrene Alpinist dürfte nach einer Klettertour aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt sein.

Der Mann war allein in der Route „Alte Westwand“ (Schwierigkeitsgrad III) unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er die Tour bereits beendet und war aus der Wand ausgestiegen, als es zu dem tödlichen Absturz kam. Warum der 59-Jährige in die Tiefe stürzte, ist derzeit noch unklar.