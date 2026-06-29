Brand am Chiemsee: Sperre der A8 Richtung Salzburg

Weil am Chiemsee in Bayern nahe der Autobahn Tausende Quadratkilometer Wald und Moor in Flammen stehen, ist die nahe gelegene A8 (Salzburg - München) komplett gesperrt.

Hubschrauber wurde angefordert

Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Früh soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen.