Gefährliche Drohung: Europark Salzburg musste evakuiert werden

Kurz nach 19 Uhr mussten alle Kunden und Mitarbeiter das Einkaufszentrum in der Nähe des Salzburger Flughafens umgehend verlassen. Der Europark wurde kurz vor Ladenschluss von der Polizei evakuiert.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung am späten Abend bekanntgab, sei zuvor eine gefährliche Drohung gegen ein "Einkaufszentrum in Salzburg-Taxham" eingegangen.

Areal großräumig abgesperrt

Gegen 19.30 Uhr sperrte die Behörde das Areal großräumig ab und durchsuchte es nach verdächtigen Gegenständen. "Diese Durchsuchung verlief negativ, weshalb gegen 21.30 Uhr alle Sperren wieder aufgehoben werden konnten", hieß es weiter von der Polizei.