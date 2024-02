Fluchtmanöver in Salzburg: 32-Jährige lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine 32-jährige Salzburgerin hat sich am Donnerstagabend eine kilometerlange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei eine Unzahl an Verkehrsübertretungen begangen.

Sie war einer Streife in Henndorf (Flachgau) wegen ihrer Geschwindigkeit aufgefallen, die daraufhin die Verfolgung aufnahm. Die Fahrt führte über die Westautobahn bis zur Grenze am Walserberg , wo die deutschen Kollegen übernahmen. Mit einem speziellen Nagelgürtel konnte sie schließlich gestoppt werden.

Auf der Bundesstraße von Henndorf nach Eugendorf fuhr die Frau immer wieder auf die Gegenfahrbahn, um ein Überholen des Polizeiwagens zu verhindern. Den Kreisverkehr zur Autobahn nahm sie dann in der falschen Richtung, sodass mehrere Autofahrer ausweichen mussten. Auch auf der A1 fuhr sie in Schlangenlinien, damit die Polizei nicht vorbei konnte. Mehrmals sei es dadurch fast zu Unfällen mit anderen Fahrzeugen gekommen, so die Polizei am Freitag im Pressebericht.