Erstochene Frau in Salzburg: Sohn tischte Ermittlern "abstruse Story" auf

Nach der Bluttat in Adnet (Tennengau) wird vermutlich am Samstagnachmittag über die Verhängung der U-Haft gegen den Verdächtigen entschieden.

Die 67-jährige Frau war am Dienstagabend tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Weiter im Dunkeln liegen das Motiv für die Tat und der genaue Tathergang.

Am Donnerstag wurde der Sohn noch während seiner Vernehmung in den Räumlichkeiten des Landeskriminalamts festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Die Polizei wollte das gegenüber der APA aber am Freitag nicht bestätigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit umfangreichen Straßensperren und Fahrzeugkontrollen nach einem oder einer unbekannten Verdächtigen blieb am Dienstagabend erfolglos.

Wie die Polizei berichtet, hatte er widersprüchliche Angaben gemacht, die mit der Spurenlage am Tatort und den bisherigen Ermittlungserkenntnissen nicht in Einklang zu bringen waren. Polizeisprecher Hans Wolfgruber sprach gegenüber dem KURIER von "abstrusen Storys". Auch hätten sich Hinweise auf weitere oder andere Täter bis dato nicht ergeben. Der 31-Jährige zeigte sich bisher allerdings nicht geständig.

Küchenmesser als Tatwaffe

Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde von Beamten in der Wohnung gefunden. Zudem wurden am Tatort Fuß- und Fingerabdrücke und DNA-Spuren sichergestellt. Ihre Auswertung werde laut Polizei allerdings einige Tage dauern.

Der Verdächtige - er ist Österreicher - dürfte schon seit einigen Jahren in dem Mehrparteienhaus in Adnet gewohnt haben. Seine Mutter, eine deutsche Staatsbürgerin, lebte im Berchtesgadener Land in Bayern. Sie war aber offenbar häufig in der Wohnung ihres Sohnes zu Besuch.