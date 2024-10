Tote Frau im Tennengau gefunden: Großeinsatz der Polizei, Bluttat befürchtet

© VOGL-PERSPEKTIVE.AT - MIKE VOGL

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Dienstagabend in Adnet gekommen. In einem Mehrparteienhaus wurde eine Frau tot aufgefunden.