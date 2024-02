Erst ab 18: Salzburg verbietet Nikotinbeutel für Jugendliche

Man steckt sie sich zwischen Oberlippe und Zähne, wo sie dann die Wirkung des Nikotin entfalten. Die Rede ist von Nikotinbeutel, die in den vergangenen Jahren in Österreich immer beliebter wurden. Die Landesregierung in Salzburg hat nun einstimmig beschlossen, die Beutel für Jugendliche unter 18 Jahre zu verbieten. Zigaretten sind schon seit 2019 erst ab 18 erhältlich.

Salzburg ist mit dieser neuen Regelung das erste Bundesland, dass Nikotinbeutel für Jugendliche verbietet. "Die Ausgestaltung des Gesetzesvorschlags und die Erweiterung des Begriffes Tabakwaren auf sämtliche nikotinhaltige Produkte sei vor allem als präventionsunterstützende Maßnahme zu verstehen", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) schon im Oktober, als der Gesetzesentwurf in Begutachtung ging. Auch diese Begriffserweiterung wurde nun beschlossen.