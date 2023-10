Keine Nikotinbeutel bis 18 Jahre: Salzburg schickt Gesetz in Begutachtung

Das Land Salzburg schickt Anfang der Woche ein Gesetz zum Verbot des Verkaufs von Nikotinbeutel an Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in Begutachtung. "Die Ausgestaltung des Gesetzesvorschlags und die Erweiterung des Begriffes Tabakwaren auf sämtliche nikotinhaltige Produkte sei vor allem als präventionsunterstützende Maßnahme zu verstehen", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) am Sonntag in einer Aussendung.

Wann das Gesetz im Landtag beschlossen werden kann, könne man aktuell noch nicht sagen, sagte Svazeks Sprecher Dom Kamper Sonntagabend auf APA-Anfrage, da es aufgrund der Involvierung einer Bundesbehörde eine verlängerte Begutachtungsfrist gebe. Man gehe aber davon aus, dass es "in den nächsten Monaten" sein werde.

➤ Marlene Svazek: Der heimliche Shooting Star der FPÖ