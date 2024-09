Drei Biker aus Bayern bei Sturz verletzt

Drei Motorradfahrer sind am Samstag in Ramingstein im Lungau verletzt worden. Die drei waren in einer sechsköpfigen Motorradgruppe aus Bayern unterwegs, als der erste Zweiradlenker bei leichtem Regen und nasser Fahrbahn unvermittelt nach rechts zum Rand fuhr.

Der dahinter fahrende Biker konnte noch ausweichen, der dritte Lenker fuhr aber auf seinen Vordermann auf und schob diesen auf den ersten in der Gruppe, berichtete die Polizei.