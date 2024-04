Sperrmüll begann zu brennen: Großeinsatz in Entsorgungsfirma

Der Vollbrand von Sperrmüll in einem Entsorgungsbetrieb in St. Johann im Pongau hat in der Nacht auf Sonntag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Insgesamt waren 215 Frauen und Männer und 49 Fahrzeuge von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei im Einsatz.