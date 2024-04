Bergbauernhof auf 1.100 Meetern Seehöhe in Salzburg abgebrannt

In Taxenbach im Salzburger Pinzgau ist am Dienstagabend der Stall eines Bergbauern abgebrannt. Für die Feuerwehr gab es Großalarm, Helferinnen und Helfer von 14 Feuerwehren aus der Umgebung standen im Einsatz und konnten das Wohnhaus und die angrenzenden Garagen vor den Flammen retten, berichtete die Polizei am Mittwoch. Verletzt wurde beim Brand niemand, auch die Tiere konnten noch rechtzeitig aus dem Stall geholt werden.