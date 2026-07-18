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Salzburg

Blitzschlag im Lungau: Waldbrand auf Steilhang entfacht

300 Quadratmeter Wald brannten in unwegsamem Gelände. Die Einsatzkräfte mussten zu Fuß zu den Brandherden vordringen.
18.07.2026, 12:39

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Feuerwehreinsatz im Lungau nach Waldbrand.

Vermutlich ein Blitzschlag hat am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Waldbrand im unwegsamen alpinen Gelände bei Thomatal (Bezirk Lungau) ausgelöst. Rund 300 Quadratmeter standen in Flammen. 

Waldbrandgefahr: Jetzt warnen Feuerwehr und Zivilschutz gemeinsam

50 Kräfte von Feuerwehren, Polizei und Rotem Kreuz waren im Einsatz. Weil das Gelände sehr steil ist, konnte man den Brandherd nur zu Fuß erreichen, berichtete Thomas Keidel, Pressesprecher der Feuerwehren im Bezirk Lungau. 

Am späten Vormittag wurde allerdings „Brand aus“ gegeben.

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