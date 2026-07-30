Bikepark-Unfall im Salzburger Land: 13-Jähriger ins Uniklinikum geflogen

Im Salzburger Land ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein 13-jähriger Jugendlicher bei einem Downhillunfall in einem Bikepark verunglückt. Der tschechische Staatsangehörige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen.

Sprung endet am Baum

Gegen 13.30 Uhr befuhr der 13-Jährige mit seinem Bike eine Downhill-Strecke mit hohem Schwierigkeitsgrad im Bikepark talwärts. Nach einem Sprung kam der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum. Mehrere Downhillbiker, die den Unfall beobachteten, verständigten sofort die Rettungskräfte.