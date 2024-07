Bei Almrauschparty abgestürzt: Fünf verletzte Urlauber in Wagrain

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag im Zuge einer wöchentlich stattfindenden Party im "Almstadl" in Wagrain gekommen. Fünf deutsche Urlauber im Alter zwischen 22 und 36 Jahren aus dem Raum Baden-Württemberg stürzten dabei mehrere Meter in die Tiefe.

Ein 33-Jähriger musste vom Rettungshubschrauber mittels Seilbergung aus dem unwegsamen Gelände geborgen und in das Klinikum Schwarzach geflogen werden.