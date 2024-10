Bagger im Pongau in die Salzach gestürzt: 20 Meter aus dem Wasser gezogen

Ein Bagger ist am Dienstag beim Kraftwerk Wallnerau in Schwarzach im Pongau in die Salzach gestürzt. Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig durch einen Sprung aus dem Führerhaus in Sicherheit bringen. Die Bergung des Seilbaggers gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig. Mit Hilfe von Tauchern der Salzburger Wasserrettung, Industrietauchern und Feuerwehrkräften wurde das Gefährt noch in der Nacht mit einem Autokran aus einer Tiefe von 20 Metern aus dem Wasser gezogen.