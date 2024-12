57-Jähriger im Pinzgau von Schneebrett 80 Meter weit mitgerissen

Der Notarzthubschrauber "Martin 6" flog ihn in das Tauernklinikum Zell am See, berichtete die Salzburger Polizei in einer Presseaussendung. Der Mann war alleine unterwegs, als er in das Schneebrett geriet. Ein Bergretter, der zufällig in der Nähe war, eilte dem Verletzten zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

In den kommenden Tagen wird im Westen Österreichs - vor allem in Tirol - mit teils kritischen Bedingungen in den Bergen gerechnet.