Prozess: „Er hatte Schlagstock in Schultasche“

Mit Anzug und Hemd bekleidet, steht er brav neben seiner Mutter. Fast würde man meinen, der 14-Jährige könne kein Wässerchen trüben. Doch dann trägt Staatsanwalt Mario Bandarra die fünf Punkte vor, die dem bereits strafmündigen Schüler zur Last gelegt werden: Körperverletzung, Erpressung, Besitz einer verbotenen Waffe, Nötigung und Einbruch zählen dazu.

Der Nordburgenländer soll einen Mitschüler mit einer Stahlrute bedroht und drei Euro von ihm verlangt haben. Einen anderen Burschen habe er laut Anklage aufgefordert, sich in der Schulgarderobe auf den Boden zu legen. „Er (der Angeklagte, Anm.) hat zu mir gesagt: ’Wenn du aufstehst, schlag’ ich dich.’ Den Schlagstock hatte er in der Schultasche.“ Dann habe der Beschuldigte den „30 bis 40“ herumstehenden Schülern, gesagt, sie könnten auf den am Boden Liegenden eintreten, wenn sie einen Euro bezahlen. Zwei Burschen hätten ihm einen Fußtritt verpasst, einer habe so fest hingetreten, dass er ein Hämatom davon getragen habe. „Jeder hat zugeschaut, keiner hat sich getraut, etwas zu machen“, sagt der Zeuge.

Zudem soll der Beschuldigte rund um Silvester zwei Mal Feuerwerkskörper im Wert von rund 370 Euro aus einem verschlossenen Container gestohlen haben.

„Geht’s Ihnen noch gut“, will Richterin Birgit Falb vom Angeklagten wissen. „Wenn Sie nicht wollen, dass Sie Ihr Leben im Gefängnis verbringen, dann müssen Sie Ihre Art ändern.“