Pannenfahrer ist Hitze-Hero 2013

Es war spannend bis zum Schluss. In der vergangenen Woche lieferten sich die fünf Finalisten noch einen ordentlichen Kampf um den Sieg. Die KURIER-Leser beteiligten sich eifrig bei der Wahl um den Hitze-Hero des Jahres: Insgesamt wurden 37.000 Stimmen abgegeben.

ÖAMTC-Pannenfahrer Manfred Mirwald gab sich am Anfang der Woche noch unscheinbar. Er lag weit zurück. Doch gegen Wochenmitte begannen seine Fans mit der Aufholjagd und kämpfte sich kontinuierlich nach vorne. Bis er Sanitäter Raphael Schlegel vom Siegespodest vertrieben hatte. Der wollte sich mit dem zweiten Platz jedoch nicht so ohne Weiteres zufrieden geben. Die Klicks gingen rasant in die Höhe. Doch Mirwald war nicht mehr einzuholen. Mit 7600 Klicks konnte er am Freitagabend die Wahl für sich entscheiden.