Zwillingstreffen in Oberösterreich: Doppelt hält besser

Zu Fronleichnam sieht Braunau doppelt. Manche werden ihren Augen kaum trauen, wenn sie auf den Straßen der Stadt und in der Region unterwegs sind: Es ist nämlich ein Ansturm an Zwillingen zu erwarten.

Von 25. Mai bis 2. Juni findet zum 40. Mal das internationale Zwillingstreffen statt. Das Jubiläum ist Anlass für einen Weltrekord-Versuch: In der Grenzstadt am Inn soll mit 100 Metern die längste Zwillingstafel der Welt entstehen, an der dann gegessen wird. Und auch sonst ist allrhand geplant: